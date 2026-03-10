Представлены часы HONOR Watch X5i

Компания HONOR пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X5i, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 35 долларов. Новинка характеризуется 1,97-дюймовым экраном AMOLED с кадровой частотой 60 Гц, рамками толщиной 2 мм и соотношение дисплея к корпусу 78%, батареей ёмкостью 420 мАч, автономностью до 21 дня, 109 спортивными режимами, круглосуточным мониторингом показателей организма, отслеживанием качества сна и менструального цикла, поддержкой офлайн-платежей через Alipay и WeChat, адаптером беспроводной связи Bluetooth, голосовым помощником YOYO, белой и черной расцветками, а также корпусом 28 граммов и толщиной 10,9 мм.