Amazfit Active 3 Premium стартовали в России

Amazfit начинает продажи умных часов Amazfit Active 3 Premium в России. Эти компактные часы, оснащенные четырьмя кнопками управления, созданы для регулярных спортивных и гибридных тренировок. Устройство поддерживает занятия на свежем воздухе, включая бег, а также комбинированные программы, которые объединяют кардио и силовые упражнения, помогая пользователям поддерживать стабильный тренировочный режим. Эргономичный дизайн гарантирует комфорт при различных нагрузках — от уличных пробежек до тренировок в зале — обеспечивая функциональность без лишних сложностей.

Active 3 Premium выделяются среди специализированных спортивных часов своей доступностью и простотой. Они предлагают структурированные тренировки, точное отслеживание маршрутов и комплексную систему мониторинга здоровья, оставаясь стильным и прочным аксессуаром, подходящим как для активного отдыха, так и для повседневной жизни.