Представлены часы Honor Watch 4

Компания Honor пополнила ассортимент смарт-часов моделью Honor Watch 4, которая станет доступна для покупки 18 июля по цене в 140 долларов. Новинку оснастили трёхъядерной платформой с включением и выключением ядер в зависимости от нагрузки, временем автономной работы до 10 дней и до 3 дней при использовании eSIM, 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 пикселей, корпусом толщиной 11,2 мм, 97 режимами тренировок с расширенной статистикой и рекомендациями в большинстве из них, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, поддержкой Beidou, GPS, ГЛОНАСС и GALILEO, измерением ЧСС и SpO2, отслеживанием уровня стресса, качества сна и менструального цикла, а также NFC для бесконтактной оплаты.

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