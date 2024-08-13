Представлены часы Motorola Moto Watch 120

Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 120, которая уже появилась в продаже на дебютном американском рынке по цене в 130 долларов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с более чем 80 циферблатами, возможностью измерения ЧСС, отслеживанием уровня кислорода в крови, качества сна, уровня стресса, более чем 100 спортивными режимами, интеграцией с Google Fit, AI-помощником Google Assistant, Gemini или Bixby через соединение со смартфоном, металлическим корпусом, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 10 дней, модулями GPS и Bluetooth 5.3, а также предустановленной операционной системой Moto Watch OS.

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