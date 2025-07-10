Представлены часы Samsung Galaxy Watch8

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделями Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic, которые оценены от 350 и от 500 долларов соответственно. Базовая модель получила 3-нанометровую 5-ядерную платформу Exynos W1000, 2 оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочность по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемость до 5 ATM, корпус из усиленного алюминия в размерах S и L, 1,3-дюймовый экран, плотностью пикселей 320 ppi и яркостью 3000 нит, динамик и микрофон, вибромотор, сенсорный безель, аккумулятор ёмкостью 325 мАч, поддержку беспроводной зарядки, двухчастотный GPS, датчик BioActive Sensor для мониторинга состояния здоровья пользователя, поддержку множества спортивных режимов и предустановленную ОС Wear OS 6 со ИИ-ассистентом Google Gemini.

Galaxy Watch8 Classic может похвастаться батареей ёмкостью 435 мАч, 64 ГБ встроенной памяти, 1,5-дюймовым дисплеем, корпусом из нержавеющей стали, горизонтальным вибромотором и физическим вращающимся безелем.
Часы Vivo WATCH 5 оценили в 110 долларов …
Компания Vivo объявила о выпуске умных часов WATCH 5, которые получили корпус массой всего 32 грамма. Нов…
Представлены смарт-часы Garmin Venu X1…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Venu X1, которая может похвастаться корпусом то…
Представлен браслет ASUS VivoWatch 6 Aero …
Компания ASUS пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью VivoWatch 6 Aero, главной особенностью котор…
Samsung Galaxy Watch 8 показали на рендере…
Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображения умных часов Samsung Galaxy Watch 8, …
Представлены умные часы Huawei Watch 5 …
Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 5, которая получила размеры 42 мм и 46 мм…
Часы OPPO Watch X2 Mini оценили в 250 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X2 Mini, которая получила 1,32-дюймовый AMO…
Часы OnePlus Watch 3 43 mm готовы к выходу …
Компания OnePlus объявила, что международный релиз умных часов OnePlus Watch 3 43 mm состоится 8 июля вме…
Часы HONOR CHOICE Watch 2i оценили в 4500 рублей …
Компания HONOR выпустила в российскую продажу умные часы CHOICE Watch 2i, которые оценены в 4490 рублей. …
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor