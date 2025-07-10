Представлены часы Samsung Galaxy Watch8

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделями Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic, которые оценены от 350 и от 500 долларов соответственно. Базовая модель получила 3-нанометровую 5-ядерную платформу Exynos W1000, 2 оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочность по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемость до 5 ATM, корпус из усиленного алюминия в размерах S и L, 1,3-дюймовый экран, плотностью пикселей 320 ppi и яркостью 3000 нит, динамик и микрофон, вибромотор, сенсорный безель, аккумулятор ёмкостью 325 мАч, поддержку беспроводной зарядки, двухчастотный GPS, датчик BioActive Sensor для мониторинга состояния здоровья пользователя, поддержку множества спортивных режимов и предустановленную ОС Wear OS 6 со ИИ-ассистентом Google Gemini.

Galaxy Watch8 Classic может похвастаться батареей ёмкостью 435 мАч, 64 ГБ встроенной памяти, 1,5-дюймовым дисплеем, корпусом из нержавеющей стали, горизонтальным вибромотором и физическим вращающимся безелем.