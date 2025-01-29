Представлены часы Ventana Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition

Компании Nubeo и Atari представили часы Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition, выход которых приурочен к 45-летию одноименной игры. Новинка характеризуется расцветками Nebula Blue, Nova Nightfall, Supernova Red, Plasma Pumpkin и Celestial Citrine, тиражом в 125 штук для каждой версии, многослойной дисковой системой циферблата, треугольным космическим кораблем вместо секундной стрелки и НЛО для часовой и минутной стрелок, люминесцентным составом Swiss Super-LumiNova, японским автоматическим механизмом, корпусом из нержавеющей стали и сапфировым стеклом для защиты циферблата. В рамках распродажи часы можно приобрести за 500 долларов, а их обычная цена составляет 1650 долларов.