Представлены часы Ventana Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition

Компании Nubeo и Atari представили часы Automatic Atari Asteroids 45th Limited Edition, выход которых приурочен к 45-летию одноименной игры. Новинка характеризуется расцветками Nebula Blue, Nova Nightfall, Supernova Red, Plasma Pumpkin и Celestial Citrine, тиражом в 125 штук для каждой версии, многослойной дисковой системой циферблата, треугольным космическим кораблем вместо секундной стрелки и НЛО для часовой и минутной стрелок, люминесцентным составом Swiss Super-LumiNova, японским автоматическим механизмом, корпусом из нержавеющей стали и сапфировым стеклом для защиты циферблата. В рамках распродажи часы можно приобрести за 500 долларов, а их обычная цена составляет 1650 долларов.

Xiaomi Smart Band 9 Active оценили в 2,6 тысячи рублей.…
В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9 Active, который оценен в 2,6 тысячи рубле…
Fitbit выплатит огромный штраф за дефектные часы Ionic…
Сегодня появилась новость о том, что компания Fitbit обязана выплатить штраф в размере 12,25 миллиона дол…
Часы Casio G-Shock GD-010CE-5JF оценили в 110 долларов…
Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock Urban Utility моделями GD-010CE-5JF и GA-010CE-2AJF, к…
Популярные ошибки в работе часов Xiaomi…
Сегодня поговорим о том, как избежать распространенных ошибок при использовании умных часов Xiaomi. Эт…
Apple получила 40% всей прибыли на рынке умных часов…
Аналитики рынка сообщили, что умные носимые устройства (фитнес-браслеты, базовые и продвинутые умные часы…
Представлены лимитированные часы Casio G-Shock DW6900BI24-1…
Компания Casio пополнила ассортимент часов лимитированной моделью G-Shock DW-6900, которая разработана в …
Представлены часы Casio Vintage AQ-230A-3AMQY…
Компания Casio представила часы Vintage Collection AQ-230A-3AMQY, AQ-230A-4AMQY и AQ-230A-9AMQY, которые …
Представлены часы Casio WS1400H-8BV …
Компания Casio представила часы WS1400H-8BV, которые оценены на американском рынке в 30 долларов. Новинку…
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor