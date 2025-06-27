Представлены часы Xiaomi Watch S4 41 mm

Компания Xiaomi объявила о выпуске компактных часов Watch S4 41 mm, который получили компактный 41-мм корпус. Новинка также характеризуется толщиной 9,5 мм, массой 32 грамма, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит, белой, золотистой, мятно-зелёной и чёрной расцветками, заводной головкой многогранной огранкой, батареей ёмкостью 320 мАч, автономностью до 8 дней, высокоточным датчиком температуры, отслеживанием показателей здоровья (в том числе постоянным мониторингом сердечного ритма) и 150 спортивными режимами. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 140 долларов за версию с фторкаучуковым ремешком, 165 долларов за кожаный ремешок и 210 долларов за вариант с миланским ремешком.

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