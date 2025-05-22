Представлены часы Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition

Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition, которые отличаются от стандартной модели фирменным чипом XRing T1 с поддержкой eSIM и сетей 4G, а также обновленным дизайном с карбоновым безелем. Остальные параметры остались идентичны Watch 4.

Последние характеризуются фирменной программной оболочкой HyperOS 2, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 1500 нит, водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ, съёмным безелем из нержавеющей стали, функциями отслеживания показателей организма, мониторингом качества сна и уровня стресса, высокоточным модулем для измерения сердечного ритма и уровня кислорода в крови с точностью 98,2%, 150 спортивными режимами, модулями NFC и GPS, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также автономностью до 15 суток. Цена часов составляет 180 долларов.
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