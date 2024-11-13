Представлены часы-калькулятор Casio CA53WB-8B

Компания Casio представила часы-калькуляторы CA53WB-8B, CA53WB-1B и CA53WB-3B, которые выполнены в кремовой, черной и зеленой расцветках соответственно. Новинки оснастили негативным ЖК-экраном с зелёными цифрами, защищёнными смоляным стеклом, шестнадцатью кнопками клавиатуры для сложения, вычитания, умножения и деления до восьми цифр, секундомером с точностью до 1/100 секунды, будильником, поддержкой двух часовых поясов, полностью автоматическим календарем до 2099 года, корпусом с габаритами 43,2:34,4:8,2 мм и батарейкой CR2016 со временем автономной работы до пяти лет. Цена часов составляет 35,95 доллара.

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