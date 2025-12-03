Представлены часы Casio G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR

Компания Casio официально пополнила ассортимент дайверских часов моделью G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR, которая оценена на дебютном японском рынке в эквивалент 610 долларов. Новинка характеризуется корпусом из титана и ударопрочной смолы с размерами 52:50,3:18 мм и массой 84 грамма, ремешком из биопластика, защищенной конструкцией, минеральным стеклом, задней панелью с винтовым креплением, флуоресцентными зелёными полосами водонепроницаемости до 200 метров, технологией зарядки Tough Solar, автономностью до 14 месяцев обычной работы и до 36 месяцев в режиме энергосбережения, отображением данных Луны, графиком приливов, функциями погружения, журналом на 10 записей и автоматической светодиодной подсветкой.