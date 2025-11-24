Глобальную версию Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm оценили в $380

Компания Amazfit выпустила на американский рынок умные часы T-Rex 3 Pro 44 мм в расцветке Tactical Black. Ранее гаджет дебютировал в Китае по эквивалентной цене в 235 долларов, а вот в США за него просят уже 380 долларов.

Новинка получила безель и кнопки из титанового сплава Grade 5, 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей, пиковой яркостью 3000 нит и сапфировым стеклом, корпус с размерами 44,8:44,8:13,2 мм и массой без ремешка 46,8 грамма, светодиодный фонарик с регулируемой яркостью, переключателем белого и красного света, а также сигналом SOS, возможность навигации по топографическим картам, 180 встроенных спортивных режимов, операционную систему Zepp OS 5.0, водонепроницаемость уровня 10 АТМ, функции измерения ЧСС, SpO2, уровня стресса, температуры кожи и описание фаз сна, динамик, аккумулятор ёмкостью 500 мАч и время автономной работы до 17 дней.
