Часы Casio Baby-G BGD-10KH оценили в 65 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов детской моделью Baby-G, которая получила компактный прямоугольный корпус в чёрной, жёлтой, красной и фиолетовой расцветках соответственно. Новинка может похвастаться полноценной водозащитой уровня 10 ATM, защитой от падений, батарейкой со сроком службы до трёх лет, функцией мирового времени (29 часовых поясов), секундомером с точностью до 0,01 секунды, пятью будильниками и другими функциями, свойственным «взрослым» часам Casio. Цена устройства на дебютном японском рынке составляет эквивалент 65 долларов. Глобальная версия, как предполагается, окажется дешевле японской.