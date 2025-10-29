Представлены часы Casio G-Shock GST-B1000D

Компания Casio пополнила ассортимент металлических часов моделями G-Shock GST-B1000D 1A, 2A и 3A, которые отличаются расцветками. Новинки характеризуются корпусом из нержавеющей стали и армированной углеродным волокном смолы диаметром 44,2 мм, толщиной 11,6 мм и массой 118 граммов, вертикальной и круговой полировками, зеркальной отделкой, металлическим безелем, браслетом из цельной нержавеющей стали с новой тройной раскладывающейся застежкой, конструкцией Carbon Core Guard, уретановыми демпфирующими элементами для лучшей ударопрочности, водонепроницаемостью до 200 метров, солнечной зарядкой Tough Solar, адаптером беспроводной связи Bluetooth, минеральным стеклом, винтовой заводной головкой и подсветкой Super Illuminator. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 435 долларов.