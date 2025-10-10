В Apple прошла крупная реорганизация бизнеса

Apple меняет подход к направлению «здоровье и фитнес», объединив одноимённое подразделение с департаментом сервисов. Это решение знаменует собой серьёзный культурный и финансовый сдвиг, который выведет заботу о здоровье в центр растущей цифровой экосистемы компании. По данным Bloomberg, объединение этих направлений отражает более широкое видение будущего компании, в котором акцент смещается с железа на развитие цифровых услуг. За последние годы такие функции, как измерение пульса, ЭКГ и контроль уровня кислорода в крови, превратили Apple Watch в надёжного помощника в сфере здоровья. Теперь, когда всё сосредоточено в одном подразделении, Apple явно намекает, что следующая волна инноваций будет связана с превращением данных о здоровье и фитнесе в платные, ценные сервисы.

Решение совпало с предстоящим уходом из компании операционного директора Джеффа Уильямса, который играл ключевую роль в развитии этого направления. Вслед за этим произошли кадровые перестановки — Крэйг Федериги теперь курирует программное обеспечение watchOS, а Джон Тернус возглавил аппаратное подразделение. По слухам, именно Тернус может стать преемником Тима Кука на посту генерального директора, хотя официального подтверждения пока нет. Но, конечно, организационные изменения компании станут важным звеном на пути к изменениям компании в ближайшем будущем. Ведь на сервисах можно заработать не меньше, чем на продаже техники, при гораздо меньших вложениях.
Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch …
Официально: HUAWEI Watch GT6 выпустят в сентябре…
Компания HUAWEI объявила, что её следующая крупная презентация пройдет 19 сентября в Париже. Судя по тизе…
Часы Casio EDIFICE ECB-S10NIS-7A оценили в 270 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент спортивных часов моделью EDIFICE ECB-S10NIS-7A, которая создана совм…
Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей…
Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может…
Apple Watch Ultra 3 получат 5G и спутниковую связь…
Текущие модели Apple Watch оснащаются лишь 4G-модемами, что ограничивает их возможности по сравнению с др…
Подводный компьютер Garmin Descent X30 обойдется в $750 …
Компания Garmin объявила о выпуске подводного компьютера Descent X30, который получил 2,4-дюймовый ЖК-экр…
Apple Watch получат подэкранную камеру…
Apple постоянно работает над новыми технологиями и ищет способы выделиться как на фоне конкурентов, так и…
Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 900 евро…
Компания HUAWEI объявила о выходе топовых умных часов WATCH Ultimate 2, которые могут похвастаться в том …
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor