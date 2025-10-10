В Apple прошла крупная реорганизация бизнеса

Apple меняет подход к направлению «здоровье и фитнес», объединив одноимённое подразделение с департаментом сервисов. Это решение знаменует собой серьёзный культурный и финансовый сдвиг, который выведет заботу о здоровье в центр растущей цифровой экосистемы компании. По данным Bloomberg, объединение этих направлений отражает более широкое видение будущего компании, в котором акцент смещается с железа на развитие цифровых услуг. За последние годы такие функции, как измерение пульса, ЭКГ и контроль уровня кислорода в крови, превратили Apple Watch в надёжного помощника в сфере здоровья. Теперь, когда всё сосредоточено в одном подразделении, Apple явно намекает, что следующая волна инноваций будет связана с превращением данных о здоровье и фитнесе в платные, ценные сервисы.

Решение совпало с предстоящим уходом из компании операционного директора Джеффа Уильямса, который играл ключевую роль в развитии этого направления. Вслед за этим произошли кадровые перестановки — Крэйг Федериги теперь курирует программное обеспечение watchOS, а Джон Тернус возглавил аппаратное подразделение. По слухам, именно Тернус может стать преемником Тима Кука на посту генерального директора, хотя официального подтверждения пока нет. Но, конечно, организационные изменения компании станут важным звеном на пути к изменениям компании в ближайшем будущем. Ведь на сервисах можно заработать не меньше, чем на продаже техники, при гораздо меньших вложениях.