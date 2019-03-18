Представлены детские «умные» наручные часы Kids Watch 3

2019-03-18, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Kids Watch 3; [91]
Представлены детские «умные» наручные часы Kids Watch 3 с поддержкой сотовой связи и аккумулятором на 660 мА.ч. Новинка оснащена 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 240 на 240 точек и 0,3-мегапиксельной камерой. В основе аппарата лежит процессор MediaTek MT2503AVE и 4 Гбайт ОЗУ. Также родители смогут отслеживать местоположение и перемещения детей через приложение на смартфоне. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth, приемник GPS. Стоимость часов составляет около 60 долларов.


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