Представлены доступные смарт-часы Noise X-Fit 1

Сетевые источники сообщили о выходе смарт-часов Noise X-Fit 1, которые могут похвастаться хорошим функционалом за доступную цену. Новинку оснастили 1,52-дюймовым IPS Truview-экраном с разрешением 360:400 пикселей, сотней настраиваемых циферблатов, массой 30 граммов и толщиной 9 мм, оптическим датчиком для мониторинга частоты сердечных сокращений, трекером сна, мониторингом стресса, датчиком SpO2 для измерения уровня кислорода в крови, 15 спортивными режимами, защитой в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 210 мАч и двухконтактным магнитным кабелем для подзарядки. Часы появятся в продаже по цене в 40 долларов.