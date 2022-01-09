Представлены эксклюзивные смарт-часы Razer X Fossil Gen 6

Razer и Fossil объединились для создания смарт-часов ограниченной серии. Razer x Fossil Gen 6 - это первые смарт-часы на базе процессора Snapdragon 4100+, который обеспечивает более быструю загрузку и улучшенное управление питанием.

Часы работают под управлением последней версии Wear OS от Google. Корпус диаметром 44 мм выполнен в черном дизайне, пользователь получает три эксклюзивных циферблата и классические элементы пользовательского интерфейса Razer, а также сенсорный 1,28-дюймовый дисплей. Возможности подключения включают Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE. На борту часов 8 ГБ памяти и 1 ГБ ОЗУ.

Среди датчиков отметим: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик отслеживания частоты сердечных сокращений PPG, SpO2 и другие.

Смарт-часы Razer X Fossil Gen 6 оценены в 329 долларов.

Комментарии и отзывы Razer X Fossil Gen 6
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