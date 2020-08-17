Представлены флагманские смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro

Бренд IQOO представил свои новые флагманские смартфоны IQOO 5 и IQOO 5 Pro, которые по характеристикам схожи с недавним Xiaomi Mi 10 Ultra. Обе новинки оснастили топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 6,56-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1.

IQOO 5 оборудован батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 55 Вт зарядки и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 13 Мп. Старшую модель оснастили аккумулятором на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, а также тройной тыльной камерой с главным 50 Мп модулем с оптической стабилизацией, 13 Мп сверхширокоугольным и 8 Мп модулем телефото с 5-кратным оптическим зумом. Смартфоны появятся в продаже 24 августа. Базовая версия IQOO 5 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 575 долларов, а IQOO 5 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 720 долларов.

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