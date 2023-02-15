Представлены глобальные версии мониторов OnePlus X 27 и E 24

Компания OnePlus дала старт глобальным продажам мониторов OnePlus X 27 и OnePlus E 24, которые были представлены в конце года в Китае. Новинки уже доступны в Индии по цене в 338 и 145 долларов соответственно.

Напомним, что старшая модель может похвастаться 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 350 кд/кв.м и 95% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой VESA DisplayHDR 400 и AMD Freesync Premium, металлической подставкой с регулировкой высоты, разъемами USB-C с функцией передачи энергии мощностью до 65 Вт, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort, а также двумя USB 3.0 Type-A. Младшая характеризуется 24-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 75 Гц, яркостью 250 кд/кв.м, поддержкой Adaptive Sync, разъемом USB-C с передачей до 18 Вт, а также разъемами HDMI и D-Sub.