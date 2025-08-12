Представлены игровые корпуса GAMEMAX F36 mATX и F46 ATX

Корпус GAMEMAX F36 получил несколько наград за свой дизайн среди которых American Good Design Gold Award, 2024 French Design Award и платиновый победитель Muse Design Award. Корпуса GAMEMAX F36 и F46 предлагают впечатляющие возможности охлаждения и совместимость с системами жидкостного охлаждения. Сетчатая передняя панель обеспечивает беспрепятственный поток воздуха по сравнению с передними панелями из закалённого стекла. Корпуса обладают короткой конструкцией воздуховода, что гарантирует быструю подачу холодного воздуха от передних вентиляторов непосредственно к критически важным компонентам.
GAMEMAX F36 mATX оснащён 3 предустановленными вентиляторами и поддерживает системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса AIO с радиаторами размером до 280 мм. В свою очередь более крупный GAMEMAX F46 ATX поставляется с 4 предустановленными вентиляторами и способен вместить СЖО с радиаторам размером до 360 мм.