Представлены игровые корпуса GAMEMAX F36 mATX и F46 ATX

GAMEMAX объявляет о старте продаж игровых корпусов F36 mATX и F46 ATX, предназначенных для системных плат с разъемами, скрытыми на оборотной стороне, таких, как ASUS BTF, MSI Project ZERO и GIGABYTE STEALTH. Данные корпуса не требуют использования дополнительных инструментов, что облегчает работу во время сборки и разборки системы. GAMEMAX F36 и F46 оснащены сетчатой передней решёткой для лучшего охлаждения. Корпуса оснащены RGB-вентиляторами уже «из коробки» и обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха. Обе модели оснащены съёмной I/O-панелью, которую можно установить как сверху корпуса, так и спереди, что обеспечивает большую гибкость. F36 и F46 выпускаются в трех цветовых вариантах – черном, белом и сером.

Корпус GAMEMAX F36 получил несколько наград за свой дизайн среди которых American Good Design Gold Award, 2024 French Design Award и платиновый победитель Muse Design Award. Корпуса GAMEMAX F36 и F46 предлагают впечатляющие возможности охлаждения и совместимость с системами жидкостного охлаждения. Сетчатая передняя панель обеспечивает беспрепятственный поток воздуха по сравнению с передними панелями из закалённого стекла. Корпуса обладают короткой конструкцией воздуховода, что гарантирует быструю подачу холодного воздуха от передних вентиляторов непосредственно к критически важным компонентам.

GAMEMAX F36 mATX оснащён 3 предустановленными вентиляторами и поддерживает системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса AIO с радиаторами размером до 280 мм. В свою очередь более крупный GAMEMAX F46 ATX поставляется с 4 предустановленными вентиляторами и способен вместить СЖО с радиаторам размером до 360 мм.