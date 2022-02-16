Представлены игровые мониторы Philips M3000

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделями 27M1N3200VA, 27M1N3200VS и 27M1N3200ZA которые получили 27-дюймовые VA, ZA и IPS-панели соответственно. Новинки характеризуются подставкой с металлической текстурой разрешением 1920:1080 (формат Full HD), кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой технологий Ultra-Wide-Color и SmartContrast для лучшей цветопередачи и контрастности, режима LowBlue и технологии Flicker-free для заботы глазах пользователя, а также технологии Adaptive Sync для более плавного геймплея. Мониторы Philips 27M1N3200VS и 27M1N3200VA станут доступны для покупки уже в этом месяце по цене в 23185 и 24047 рублей соответственно, а модель Philips 27M1N3200ZA выйдет в следующем месяце по цене в 25771 рубль.

Комментарии и отзывы Philips M3000
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