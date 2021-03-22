Представлены игровые мониторы Samsung Odyssey G3

Компания Samsung выпустила в продажу игровые мониторы семейства Odyssey G3: 24G35T и 27G35T с 24- и 27-дюймовыми VA-панелями с разрешением 1920:1080 точек. Новинки также характеризуются кадровой частотой 144 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1 и 4000:1 соответственно, временем отклика MPRT 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного изображения, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, аналоговым интерфейсом D-Sub, 3,5-мм разъемом для наушников, функцией Flicker Free для заботы о глазах пользователя и подставкой с возможностью менять ориентацию с альбомной на портретную.