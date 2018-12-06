Представлены игровые наушники A4 Bloody M620T

2018-12-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - A4 Bloody M620T; [78]
BLOODY выпустил новую гарнитуру для геймеров A4 Bloody M620T. Модель выделяется встроенной гибридной диафрагмой и неоновой подсветкой. В гарнитуре A4 Bloody M620T установлена гибридная диафрагма, которая точно и последовательно передаёт все звуки во всех диапазонах частот. Купол диафрагмы выполнен из наномицелия и углеродного волокна, которые совмещают жёсткость металла и тонкость бумаги.

Конструкция гарнитуры полностью погрузит вас в атмосферу игры. Удобное настраиваемое оголовье, закрытый мониторный тип наушников и яркая неоновая подсветка с семью различными цветами, создадут необходимое окружение для лучшей игры. Мощные 40-мм динамики с неодимовыми магнитами обладают широким диапазоном воспроизведения – от 20 Гц до 20 КГц. Наушники обеспечивают мощные басы, а также чёткое и ясное проигрывание на средних и верхних частотах.

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