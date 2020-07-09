Представлены игровые наушники Creative SXFI GAMER

Creative Technology анонсирует новую флагманскую игровую гарнитуру Creative SXFI GAMER. Она отличается наличием особого игрового профиля BATTLE Mode, совершенно новым микрофоном профессионального уровня CommanderMic, USB кабелем в кевларовой оплётке и RGB подсветкой.

Технология Super X-Fi завоевала 23 награды на выставках CES в 2019-2020 годах. В начале этого года продукты с технологией Super X-Fi получили обновление до Super X-Fi второй версии, то есть Super X-Fi Gen2. В ней улучшены позиционирование и чистота звука, а также увеличена точность при создании персонального профиля. SXFI GAMER уже поддерживает Super X-Fi Gen2, а также включает в себя режим BATTLE Mode, специальный аудио профиль, оптимизирующий Super X-Fi для игр. Creative SXFI GAMER будет доступна в России в течение июля по ориентировочной стоимости 11990 руб.