Представлены игровые ноутбуки ASUS ROG Strix G513 и G713

Компания ASUS представила геймерские ноутбуки Strix G513 и Strix G713 с экранами диагональю 15 и 17 дюймов соответственно. Новинки характеризуются процессорами AMD Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H или Ryzen 5 6600H с TDP 45 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, двумя твердотельными накопителями с интерфейсом M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти, IPS-экранами со скоростью отклика до 3 мс, разрешением от Full HD до QHD, кадровой частотой от 144 Гц до 360 Гц, яркостью от 250 до 300 кд/м2, а также 100% охватом цветовых палитр DCI-P3 и sRGB, разъемами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 и Power Delivery), двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, интерфейсом HDMI 2.1, сетевым разъёмом LAN (2,5 Гбит/с), стеклянными тачпадами на 126,9:74 мм, адаптером Wi-Fi 6E, батареей на 90 Втч, поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт, клавиатурой с RGB-подсветкой, а также массой до 2,4 кг и до 2,9 кг соответственно.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix G513
Apple назвала дату релиза macOS Monterey и основные фишки…
Apple назвала дату релиза macOS Monterey и основные фишкиСледующая версия macOS будет доступна для загрузки с 25 октября — Apple сообщила дату выпуска на своем ме…
LG представила свой первый игровой ноутбук UltraGear 17G90Q …
LG представила свой первый игровой ноутбук UltraGear 17G90Q Компания LG Electronics представила свой первый игровой ноутбук под брендом LG UltraGear - LG UltraGear 1…
Хромбук HP Elite Dragonfly Chromebook оценен в $1000…
Хромбук HP Elite Dragonfly Chromebook оценен в $1000Компания HP показала в рамках выставки CES 2022 мощный ноутбук Elite Dragonfly Chromebook, работающий под…
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбу…
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбуМы продолжаем изучение ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD, и в центре внимания будет LENOVO YOGA…
Eurocom представляет ноутбук Nightsky ARX315 с процессором R…
Eurocom представляет ноутбук Nightsky ARX315 с процессором REurocom объявила о выпуске 15,6-дюймового суперноутбука Nightsky ARX315 на базе процессоров AMD Ryzen сер…
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook Plus…
Новый ноутбук Lenovo ThinkBook PlusLenovo работает над ноутбуком со вторым экраном, который может быть адаптирован для цифровых художников. …
Обновленные ноутбуки MSI Stealth получат графику GeForce RTX…
Обновленные ноутбуки MSI Stealth получат графику GeForce RTXВ сети появились подробности об обновленной серии геймерских ноутбуков MSI Stealth, в которую войдут моде…
Samsung готовит к релизу One UI Book 4 - прошивку для Window…
Samsung готовит к релизу One UI Book 4 - прошивку для WindowКомпания Google официально анонсировала свою последнюю версию мобильной операционной системы Android, и в…
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor