Представлены игровые ноутбуки ASUS ROG Strix G513 и G713

Компания ASUS представила геймерские ноутбуки Strix G513 и Strix G713 с экранами диагональю 15 и 17 дюймов соответственно. Новинки характеризуются процессорами AMD Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H или Ryzen 5 6600H с TDP 45 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, двумя твердотельными накопителями с интерфейсом M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти, IPS-экранами со скоростью отклика до 3 мс, разрешением от Full HD до QHD, кадровой частотой от 144 Гц до 360 Гц, яркостью от 250 до 300 кд/м2, а также 100% охватом цветовых палитр DCI-P3 и sRGB, разъемами USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 и Power Delivery), двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, интерфейсом HDMI 2.1, сетевым разъёмом LAN (2,5 Гбит/с), стеклянными тачпадами на 126,9:74 мм, адаптером Wi-Fi 6E, батареей на 90 Втч, поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт, клавиатурой с RGB-подсветкой, а также массой до 2,4 кг и до 2,9 кг соответственно.