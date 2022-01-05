Представлены игровые ноутбуки MSI Raider GE76 и GE66

Компания MSI представила геймерские ноутбуки Raider GE76 и Raider GE66, которые могут похвастаться системой охлаждения с термоинтерфейсом «жидкий металл». Новинка характеризуется процессорами Intel поколения Alder Lake вплоть до топового Core i9-12900H, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, дискретными видеокартами NVIDIA вплоть до новенькой GeForce RTX 3080 Ti, клавиатурами SteelSeries с настраиваемой полноцветной подсветкой кнопок, продвинутой аудиосистемой Duo Wave от Dynaudio, сетевыми контроллерами Intel Killer E3100G и Intel Killer AX1675 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя портами Thunderbolt 4 (DisplayPort и USB Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, интерфейсом HDMI, батареей ёмкостью 99,9 Вт, массой 2,9 кг и 2,38 кг соответственно, а также зарядкой 280–330 Вт.

Пользователи смогут выбирать между следующими дисплеями: 17,3-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, QHD или UHD, кадровой частотой от 120 до 360 Гц и 100% охватом цветовых палитры Adobe RGB и DCI-P3 в случае с GE76, а также 15,6-дюймовым экраном с теми же характеристиками для GE66. Цена и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.