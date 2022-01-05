Представлены игровые ноутбуки MSI Vector GP76 и GP66

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Vector GP76 и Vector GP66, которые основаны на новых чипах Intel Core 12-го поколения. Новинки характеризуются процессорами вплоть до Core i9-12900H, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6, клавиатурами SteelSeries с RGB-подсветкой кнопок, двумя 2-Вт динамиками, сетевыми контроллерами Intel Killer AX1675 с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) и USB 3.2 Gen 1 Type-A, интерфейсами HDMI, Mini DisplayPort и USB Type-C с поддержкой DisplayPort и Thunderbolt 4, батареей на 65 Втч и адаптером питания мощностью до 280 Вт.

Vector GP66 получил два 15,6-дюймовых IPS-дисплея на выбор: с разрешением 1920:1080 точек и кадровой частотой 240 Гц или с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой 165 Гц. Vector GP76 имеет 17,3-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 240 Гц. Все экраны могут похвастаться 100% охватом цветовой палитры DCI-P3. Цена и дата начал продаж будут объявлены позже.
Комментарии и отзывы MSI Vector GP76
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