Представлены яркие ПК-корпуса Xigmatek Gemini II

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компактных компьютерных корпусов серии Gemini II новыми моделями, которые отличаются белой, розовой, красной, оранжевой, жёлтой, голубой, зелёной и черной расцветками. Новинки характеризуются четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Mini-ITX или Micro-ATX, двух 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 320 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, блока питания длиной до 165 мм, до шести 120-мм кулеров и жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим размеры 390:210:420 мм, линию с многоцветной ARGB-подсветкой, боковую панель с магнитным креплением, выполненной из закалённого стекла, а также сетчатые вставки для лучшего отвода тепла. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.