Наушники Sennheiser CX Sport адресованы спортсменам и пользователям, увлекающимся фитнесом

Представлены качественные беспроводные наушники Sennheiser CX Sport. Новинка оснащена трёхкнопочным блоком управления с микрофоном, а также создана для спортсменов и пользователей, увлекающихся фитнесом. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 15 Гц до 22 кГц. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6 часов. Для подключения к источнику сигнала служит беспроводная связь Bluetooth 4.2. Продажи устройства Sennheiser CX Sport ожидаются в июне по цене 130 евро.