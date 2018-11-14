Представлены корпуса Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB и MATREXX 55 ADD-RGB 3F

2018-11-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Deepcool MATREXX 55 ADD-RGB; [90]
Deepcool расширяет линейку корпусов MATREXX 55 двумя новыми моделями − MATREXX 55 ADD-RGB и MATREXX 55 ADD-RGB 3F. Система подсветки включает пять предварительно запрограммированных эффектов. Управлять ими можно при помощи кнопки RGB на панели ввода-вывода или через материнскую плату с адресуемой функцией синхронизации RGB. Корпус MATREXX 55 ADD-RGB 3F дополнительно оснащен тремя 120-миллиметровыми адресуемыми RGB-вентиляторами (CF120).

Помимо входящих в комплект вентиляторов и полосы светодиодной подсветки, корпус также позволяет подключать дополнительные RGB-устройства. Для этого предназначены два RGB-коннектора: один для экосистемы Deepcool/Gamerstorm, а второй – для универсальных 5В 3-контактных разъемов. Теперь к системе можно подключить 5В ADD RGB-устройство любого бренда. Полноразмерные боковая и передняя панели выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм.

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