Представлены кронштейны для мониторов DIGMA D-MM301 и D-MM302D

DIGMA пополнила ассортимент продукции для обустройства рабочего места, представив две новые модели кронштейнов для мониторов: D-MM301 и D-MM302D. Эти изделия отличаются надежной конструкцией, широкими возможностями регулировки в трех плоскостях и современным функционалом, гарантируя удобную и безопасную фиксацию даже для больших и изогнутых экранов. D-MM301 – это кронштейн для одного монитора с диагональю от 17 до 45 дюймов. Модель D-MM302D предназначена для установки двух мониторов с диагональю от 17 до 35 дюймов, каждый из которых настраивается независимо. Обе новинки оснащены прочной механической пружиной, обеспечивающей надежное крепление мониторов весом до 15 кг (D-MM301) и до 9 кг на каждое крепление (D-MM302D). Регулируемый механизм натяжения пружины позволяет точно настроить кронштейн под вес установленного устройства, обеспечивая плавную и стабильную работу.

Обе модели поддерживают стандарт VESA (75x75 мм и 100x100 мм) и оснащены системой быстрого снятия монитора, что значительно упрощает процесс установки и демонтажа. Кронштейны DIGMA позволяют регулировать положение мониторов по высоте, углу наклона и повороту вокруг оси, обеспечивая максимальную гибкость позиционирования и позволяя адаптировать рабочее место под различные нужды – от офисной работы до игр и графического дизайна. Предусмотрены два варианта крепления: через отверстие в столе или с помощью струбцины к краю столешницы. Встроенный кабель-канал помогает поддерживать порядок на столе, скрывая провода внутри конструкции.
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