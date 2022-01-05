Представлены легкие ноутбуки MSI Stealth GS77 и GS66

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Stealth GS77 и GS66, которые работают под управлением операционной системы Windows 11. Stealth GS77 характеризуется черной расцветкой, экранными шарнирами из цинкового сплава, толщиной 21 мм и 17,3-дюймовым дисплеем разрешением 3840:2160 точек и кадровой частотой 120 Гц. Модель Stealth GS66 отличается менее прочным 15,6-дюймовым экраном с разрешением 4К и 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB, а также клавиатурой SteelSeries с индивидуальной полноцветной подсветкой кнопок.

Оба ноутбука оснащаются чипами Intel 12-го поколения вплоть до Core i9-12900H, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, видеокартой NVIDIA вплоть до мобильной GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти GDDR6, сетевым адаптером Intel Killer Ethernet E3100G (до 2.5G Ethernet), контроллерами Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 и Bluetooth 5.2, интерфейсами Thunderbolt 4 / DP/USB C (с возможностью подзарядки по стандарту PD), разъемами USB 3.2 Gen2 Type C/DP и USB 3.2 Gen2 Type A, а также массой 2,8 кг и 2,1 кг соответственно.