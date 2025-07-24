Представлены лимитированные часы Casio G-Shock MRG-B5000HT-1

Компания Casio пополнила ассортимент флагманских часов моделью G-Shock MRG-B5000HT, которая выйдет в количество всего 500 штук. Новинка характеризуется вручную изготовленными безелем и браслетом с уникальным рисунком, корпусом и браслетом из титанового сплава DAT55G, поверхностью из алмазоподобного DLC-покрытия, системой прочности Multi-Guard, задней панелью из титана с винтовым замком, габаритами 49,4:43,2:12,9 мм, массой 112 граммов, водонепроницаемостью до 200 метров, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, солнечной зарядкой Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multi-Band 6, автоматической светодиодной подсветкой Super Illuminator и адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном через фирменное приложение. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 6370 долларов.

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