Представлены лимитированные ноутбуки Lenovo LOQ 17 и LOQ 15

Компания Lenovo представила новую серию игровых ноутбуков Lenovo LOQ, в которую вошли модели с новейшими чипами Intel/AMD и видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5070 Laptop. 17-дюймовая модель Lenovo LOQ 17IRX10 получила 16-ядерный процессор Intel Core i7-14650HX, 15-дюймовый LOQ 15IRX10 – тот же Core i7-14650HX, а 15-дюймовый LOQ 15AHP10 оснастили 8-ядерным чипом AMD Ryzen 7 260. Lenovo LOQ 17IRX10 появится в продаже в июне этого года по цене от 1200 евро, Lenovo LOQ 15IRX10 станет доступен в марте от 1100 евро, а Lenovo LOQ 15AHP10 выйдет в мае по цене от 1100 евро. Остальные характеристики, как и точные даты начала продаж будут объявлены позже.