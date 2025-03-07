Представлены металлические часы Casio EDIFICE ECB-S10D-2A

Компания Casio пополнила ассортимент серии часов EDIFICE motorsports моделями ECB-S10D-2A и ECB-S10D-8A, которые получили синий и серый циферблаты соответственно. Новинки также характеризуются сапфировым стеклом для защиты циферблата, корпусом и браслетом из нержавеющей стали, тройной застежкой, водонепроницаемостью до 100 метров, габаритами 48,1:43:9,6 мм, массой 129 граммов, двумя батарейками SR726W со сроком службы до двух лет, адаптером беспроводной связи Bluetooth для сопряжения со смартфоном и автоматической корректировки времени, поддержкой 300 мировых городов, полностью автоматическим календарем до 2099 года, секундомером (точность до 1/100 секунды), таймером и пятью ежедневными будильниками. Цена часов на дебютном британском рынке составляет 170 фунтов стерлингов.

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