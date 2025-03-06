Представлены металлические часы Casio G-Shock GM-110D-8A

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями G-Shock GM-110D-8A и GM-110BD-1A9, которые могут похвастаться корпусом с металлической конструкцией из нержавеющей стали и армированной стекловолокном смолы. Первая имеет серебристую отделку, а вторая отличается черным ионным покрытием и золотым циферблатом.

Новинки также характеризуются безелем из нержавеющей стали, аналого-цифровым циферблатом, браслетом из нержавеющей стали, водонепроницаемостью до 200 метров, минеральным защитным стеклом, кварцевым механизмом, мировым временем с 31 часовым поясом и 48 городами, секундомером (точность измерения 1/100 секунды), таймером, пятью ежедневными будильниками, автоматической светодиодной подсветкой, батарейкой CR1220 с заявленным сроком службы три года, габаритами 51,9:48,8:19,9 мм и массой 168 граммов. Часы станут доступны для покупки на дебютном японском рынке уже в этом месяце по эквивалентной цене в 400 и 460 долларов соответственно.