Представлены мини-ПК ASRock Mars 4000U на чипах Ryzen 4000U

Компания ASRock пополнила ассортимент неттопов моделью Mars 4000U, которая в первую очередь выделяется своими габаритами 194:150:26 мм (один из самых тонких на рынке) и объёмом в 0,7 литра. Новинка характеризуется процессорами AMD Ryzen 4000U (Renoir) вплоть до 8-ядерного 16-потокового Ryzen 7 4800U с тактовой частотой до 4,2 ГГц, поддержкой двухканальной оперативной памяти DDR4-3200 до 64 ГБ, дискретной графикой Radeon, модемом Intel AX200 с поддержкой Wi-Fi 6, возможностью установить NVMe-накопитель формата M.2 и 2,5 дюймовый жесткий диск, одним разъемом USB 3.2 Type-C, четырьмя USB 3.2 Type-A и двумя USB 2.0, сетевым разъёмом, линейным выходом, выходами для наушников и микрофона, слотом для карт памяти microSD, интерфейсами HDMI и D-Sub, креплением VESA и поддержкой 64-битной Windows 10.

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