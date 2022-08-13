Представлены мощные игровые ноутбуки XMG Neo 17 (M22) и Neo 15 (M22)

Компания XMG пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Neo 17 (M22) и Neo 15 (M22), которые появятся в продаже в следующем месяце по цене от 3030 и от 2155 долларов соответственно. Новинки характеризуются 8-ядерным чипом AMD Ryzen 9 6900HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, поддержкой двух твердотельных NVMe-накопителей формата M.2 PCIe 4.0 и внешней жидкостной системы охлаждения Oasis, механическими клавиатурами с переключателями Cherry MX и разъемом USB Type-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4).

Старшая модель получила графику GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3080 или RTX 3080 Ti на выбор и 17-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 240 Гц, разрешением 2560:1600 пикселей, пиковой яркостью 380 кд/м2 и 99% охватом цветовой палитры sRGB. Младшая модель отличается видеокартами GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3080 Ti, а также 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WQXGA, соотношением сторон 16:9 и кадровой частотой 240 Гц.