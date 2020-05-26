Представлены мощные ноутбуки HP ZBook Firefly

Компания Hewlett-Packard представила портативные рабочие станции ZBook Firefly, которые сочетают мощь и компактность. Новинки оснащаются 14- и 15-дюймовыми дисплеями HP Sure View Reflect с разрешением до UHD и поддержкой стандарта HDR400, защитой по военному стандарту MIL-STD-810H, процессорами Intel Comet Lake-U десятого поколения вплоть до топового шестиядерника Core i7-10810U, видеокартой NVIDIA Quadro P520 с 4 ГБ памяти GDDR5 и временем автономной работы до 17 часов. Новые ноутбуки HP ZBook Firefly появятся в продаже в августе по цене от 1100 долларов.