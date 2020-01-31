Представлены мониторы AOC 22B2H, 24B2XH и 27B2H

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделями 22B2H, 24B2XH и 27B2H, которые ориентированы на работу в офисе или дома. Монитор 22B2H получил 21,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением Full HD, временем отклика 6,5 мс, яркостью 200 кд/м2 и динамической контрастностью до 200 000 000:1.

Модели 24B2XH и 27B2H оснащаются 23,8- и 27-дюймовыми IPS-панелями с разрешением Full HD, временем отклика 14 мс и 8 мс, яркость 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 20 000 000:1, частотой обновления 75 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub, а также технологиями LowBlue и FlickerFree. Цена и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.