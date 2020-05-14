Представлены мониторы AOC G2 с частотой обновления 240 Гц

Компания AOC представила пять мониторов семейства G2 – изогнутые панели C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE, а также плоские модели 24G2ZU и 24G2ZE. Вогнутые 27- и 31,5-дюймовые модели характеризуются VA-панелями с углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, контрастностью 3000:1,120% охватом цветового пространства sRGB, 89% пространства Adobe RGB и 85% NTSC.

Плоские мониторы оснащаются 23,8-дюймовыми TN-матрицами с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Мониторы также получили разрешение Full HD, частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,5 мс и 1 мс у 31,5-дюймовой модели, стерефоническими динамиками в версиях с индексом ZU и концентратором USB 3.2. AOC C27G2ZU выйдет в этом месяце по цене в 27 239 рублей, C27G2ZE появится в июне по цене 25 629 рублей, а AOC 24G2ZE, 24G2ZU и C32G2ZE станут доступны только в июле по цене в 24 829, 26 439 и 30 459 рублей.

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