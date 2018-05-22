Представлены мониторы Acer Nitro VG0 со временем отклика в 1 мс

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Nitro VG0 270bmiix, VG240Ybmiix и VG220Qbmiix, который получили IPS-панели диагональю 27, 23,8 и 21,5 дюйма. Новинки характеризуются разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 1 мс, яркостью, контрастностью и динамической контрастностью — 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, поддержкой технологии AMD FreeSync, аналоговым разъёмом D-Sub, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 1.4, 2-ваттными стереофоническими динамиками и стандартным 3,5-мм аудиоразъёмом. Цена мониторов пока не сообщается.