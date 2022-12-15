Представлены мониторы OnePlus X 27 и OnePlus E 24

Компания OnePlus объявила о выпуске своих первых мониторов, которые получили название OnePlus X 27 и OnePlus E 24. Первый характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, яркостью 350 кд/кв.м и 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой VESA DisplayHDR 400 и AMD Freesync Premium, металлической подставкой с регулировкой высоты, интерфейсом USB-C с функцией подачи до 65 Вт энергии, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort, а также двумя USB 3.0 Type-A. Его цена составляет 340 долларов. Второй оснащается матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 75 Гц, яркостью 250 кд/кв.м, поддержкой Adaptive Sync, разъемом USB-C с передачей до 18 Вт, а также разъемами HDMI и D-Sub. Его цена пока не раскрывается.

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