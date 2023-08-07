Представлены мониторы Samsung ViewFinity S6

Компания Samsung пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделями ViewFinity S6 S65UC и S6 S65VC, которые получили 34-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинки также характеризуются соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 100 Гц, радиусом кривизны 1000 R, глубиной цвета 10 бит, яркостью 350 кд/м², временем отклика 5 мс, контрастностью 3000:1, поддержкой FreeSync и HDR10, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0, портом RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом USB-C с режимом DisplayPort и PD на 90 Вт, KVM-переключателем, двумя 5-Вт динамиками, режимом «картинка в картинке», регулируемой подставкой и креплением VESA (100:100 мм). Модель S65VC отличается двумя USB-портами вместо трех у ViewFinity S65UC, а также наличием выдвижной 5-Мп камеры. Мониторы появятся в продаже в конце этого месяца, но цены пока не раскрываются.