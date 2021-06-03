Представлены мониторы ViewSonic Elite XG251G и XG271QG

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Elite XG251G и XG271QG, которые получили поддержку NVIDIA Reflex и G-Sync для более плавного геймплея и меньшей задержки в играх.

Первую модель оснастили 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 360 Гц, 99-процентным охватом цветовой палитры Adobe RGB, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 кд/м2 и сертификацией VESA DisplayHDR 400. Старшая модель отличается панелью с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц. Также отметим наличие фоновой подсветки RGB, крючка для наушников и держателя для кабеля мыши. Старт продаж мониторов намечен на третий квартал этого года, но цены пока не раскрываются.