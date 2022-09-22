Представлены накладные наушники Logitech G Astro A30

Компания Logitech пополнила ассортимент накладных беспроводных наушников моделью Logitech G Astro A30, которая появится в продаже в октябре по цене в 230 долларов. Новинка характеризуется 40-мм излучателями с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, микрофоном на регулируемой ножке, поддержкой технологии LightSpeed на основе приёмопередатчика с разъемом USB для меньшего времени отклика (частотный диапазон 2,4 ГГц), поддержкой Bluetooth и обычным проводом через 3,5-мм разъем, а также автономностью до 27 часов работы. Отмечается, что данные наушники отлично подойдут как для любителей музыки, так и для фанатов видеоигр.

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