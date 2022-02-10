Представлены напольные колонки Omnium

Последняя версия колонок Wilson Benesch основана на конструкции Semisphere 2012 года, первый в мире гибридный дизайн динамика на основе углеродного волокна. Лицевая панель колонок изготовлена из композитной структуры из углеродного волокна, создавая геометрически оптимизированный волновод, который точно соответствует уникальной мощности динамиков Silk-Carbon Hybrid.
Основная низкочастотная нагрузка Omnium обеспечивается серией Isobaric Drive Systems (IDS). Здесь два приводных узла объединяются, образуя раскладушку, при этом диафрагма одного приводного узла обращена к другому, работающему по схеме «тяни-толкай». IDS отвечает за воспроизведение невероятно плотных и контролируемых басов, которые идеально интегрированы со среднечастотным динамиком Tactic 3.0.