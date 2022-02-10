Представлены напольные колонки Omnium

Компания Wilson Benesch представила напольные колонки Omnium. Каждая 2,5-полосная колонка оснащена в общей сложности семью динамиками: 25-миллиметровым (1-дюймовым) гибридным твитером WB Fibonacci, 170-миллиметровым (7-дюймовым) высокочастотным динамиком WB Tactic 3.0 и 170-миллиметровым (7-дюймовым) высокочастотным динамиком WB Tactic 3.0. СЧ-динамик, 170 (7-дюймовый) низкочастотный динамик WB Tactic 3.0 и три (да, три) 170-мм (7-дюймовых) низкочастотных драйвера WB Isobaric Drive System.

Последняя версия колонок Wilson Benesch основана на конструкции Semisphere 2012 года, первый в мире гибридный дизайн динамика на основе углеродного волокна. Лицевая панель колонок изготовлена ​​из композитной структуры из углеродного волокна, создавая геометрически оптимизированный волновод, который точно соответствует уникальной мощности динамиков Silk-Carbon Hybrid.

Основная низкочастотная нагрузка Omnium обеспечивается серией Isobaric Drive Systems (IDS). Здесь два приводных узла объединяются, образуя раскладушку, при этом диафрагма одного приводного узла обращена к другому, работающему по схеме «тяни-толкай». IDS отвечает за воспроизведение невероятно плотных и контролируемых басов, которые идеально интегрированы со среднечастотным динамиком Tactic 3.0.