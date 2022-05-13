Представлены наушники DIZO Wireless Power i

Представлены наушники DIZO Wireless Power i. DIZO «Wireless Power i» — это беспроводные наушники с шейным ободом. Продукт изготовлен из мягких материалов ТПУ, это гарантирует, что вы не почувствуете никакого дискомфорта при ношении в течение длительного периода времени. Силиконовые наконечники также обеспечивают пользователю комфорт во время использования. Наушники поставляются с магнитными наконечниками, которые фиксируются, когда они не надеты на уши. Компания DIZO пошла еще дальше, добавив некоторые функциональные возможности магнитным наконечникам. Эта технология называется Magnetic Fast Pair Technology и позволяет пользователям отвечать на звонки, а также воспроизводить или приостанавливать музыку, раздвигая или скрепляя наушники.

DIZO Wireless Power i оснащены 11,2-мм драйвером, а также такими функциями, как шумоподавление (ENC) и специальный игровой режим с задержкой всего 88 мс. Хотя функция шумоподавления окружающей среды (ENC) не так эффективна, как активное шумоподавление, она гарантирует звонки без отвлекающих факторов.

Беспроводные наушники оснащены аккумулятором емкостью 150 мАч, который обеспечивает до 18 часов воспроизведения музыки без подзарядки. DIZO говорит, что 10-минутная зарядка может обеспечить до 120 минут воспроизведения музыки, что довольно впечатляет. Наушники также поддерживают Bluetooth 5.2 и имеют интеллектуальную кнопку управления.
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