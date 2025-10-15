Представлены наушники HONOR Earbuds 4

Компания HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 4, которые основаны на 11-мм и 6-мм динамиках с титановой диафрагмой. Наушники также характеризуются системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ и тремя микрофонами для лучшей слышимости собеседника при телефонных звонках, диапазоном частот от 20 Гц до 20 000 Гц, режимами прозрачности, батареей ёмкостью 45 мАч и 500 мАч у зарядного футляра, автономностью до 9 часов или до 46 часов с учетом зарядного кейса, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 50 долларов.

iPhone Air получил корпус толщиной 5,6 мм…
Компания Apple представила iPhone Air, главной особенностью которого стал корпус толщиной 5,6 мм. Корпус …
Samsung Galaxy S25 FE показали на рендерах …
Профильное издание Winfuture опубликовало изображения смартфона Samsung Galaxy S25 FE, который еще не был…
Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
iPhone 17 вынудил Apple нарастить производство…
Apple всегда старалась удерживать баланс между статусом iPhone как премиального устройства и его доступно…
Официально: Infinix Hot 60i 5G получит АКБ на 6000 мАч…
Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Hot 60i 5G, который будет официально представлен в Инди…
Представлена полнокадровая компактная камера Sony RX1R III…
Компания Sony пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью RX1R III, которая приходит на …
Складной iPhone получит подэкранную камеру с ограничениями…
Согласно новому отчёту аналитиков, в следующем году iPhone ожидает масштабное обновление дизайна — фронта…
Опубликованы примеры фото с Redmi Note 15 Pro+…
Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру грядущего смартфона Redmi N…
