Представлены наушники HONOR Earbuds 4

Компания HONOR представила беспроводные наушники Earbuds 4, которые основаны на 11-мм и 6-мм динамиках с титановой диафрагмой. Наушники также характеризуются системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ и тремя микрофонами для лучшей слышимости собеседника при телефонных звонках, диапазоном частот от 20 Гц до 20 000 Гц, режимами прозрачности, батареей ёмкостью 45 мАч и 500 мАч у зарядного футляра, автономностью до 9 часов или до 46 часов с учетом зарядного кейса, а также адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 50 долларов.