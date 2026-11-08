Представлены наушники HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds SE 5 MAX, которая получила 10-миллиметровые динамические излучатели с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Новинка также характеризуется поддержкой аудиокодеков SBC, AAC, mSBC и LDAC с пропускной способностью до 990 кбит/с, массой наушника 4,3 грамма, динамичным активным шумоподавлением с эффективностью до 52 дБ и четырьмя режимами, тремя микрофонами с алгоритмом на базе ИИ для подавления шума во время телефонных звонков, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, временем автономной работы до 10 часов или до 80 часов с учётом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часов работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, а также черной, белой и голубой расцветками. Цена наушников пока не раскрывается.

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